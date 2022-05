Lo anterior, al ser interrogada por la prensa sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que si Estados Unidos no reconsidera y convoca al evento a todas las naciones del hemisferio, no acudiría a la cita, pese a que ya había confirmado, y en su lugar enviaría a una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

–¿Puede confirmar que alguien de Venezuela, Nicaragua y Cuba será invitado a la cumbre? –preguntó un reportero.

Psaki respondió que no puede confirmar porque aún no se ha tomado una decisión final. No hemos tomado una decisión de quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones .

Agregó que la cumbre es una oportunidad para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos entre las naciones de la región.