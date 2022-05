Pedimos que trabajen, porque no nos dicen nada, que le echen ga­nas , indicó María Longoria Espinoza, quien busca a su hijo Eleazar Alonso Longoria, que tenía 25 años cuando fue visto por última vez.

Frente a las fiscalías estatales, instalaciones castrenses y oficinas gubernamentales, señalaron que el presupuesto que se destina para encarar esta problemática, las políticas públicas y labor de las instituciones no son eficaces.

Madres de desaparecidos en al menos 17 estados y organizaciones que las respaldan salieron ayer a manifestarse y clamar al unísono que este 10 de mayo no hay nada qué festejar , pues es un día de duelo .

En su recorrido corearon ¡Hijo, escucha, tu madre es quien te busca! ; ¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables! y ¡10 de mayo no es día de fiesta, es día de lucha, de lucha y de protesta!

En Torreón, Coahuila, madres de hijos desaparecidos se manifestaron con dos propósitos: reclamar a las autoridades celeridad y resultados en la búsqueda, y visibilizar los movimientos a cargo de colectivos de familiares de víctimas.

No nos vean como estorbo; hay mucho dolor, lo hemos sentido desde que nos mientan la madre cuando obstruimos las calles, pero si no fuera por esto no volteaban a vernos un poco más las autoridades , reprochó María López Castruita, madre de Irma Claribel, desaparecida el 13 de agosto de 2008, cuando tenía 17 años.

Participaron mujeres de distintos colectivos, entre ellos Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México.

En Zacatecas al menos 2 mil 757 madres no tuvieron nada qué festejar ayer, pues buscan a sus hijos desaparecidos en los últimos años, enfrentando a la burocracia e incompetencia de la fiscalía general de justicia del estado, que está rebasada y no soluciona ningún caso .

Decenas de parientes de desaparecidos en la entidad, de las organizaciones Familias Unidas, Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz, y Amor, Esperanza y Lucha, se sumaron a la Marcha de la Dignidad Nacional para exigir la localización de sus seres queridos.

En la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, Guillermina Camacho expuso en un pronunciamiento que las madres buscadoras vivimos en una tortura continua por tener un ser querido desaparecido; por no saber qué es lo que puedan estar padeciendo .

En Xalapa, Veracruz, las madres de personas desaparecidas, acompañadas de sus nietos, salieron del panteón Palo Verde hacia el centro de la ciudad, con el propósito de puntualizar a las autoridades y a la sociedad que este Día de la Madre ellas no celebran, ellas buscan.

También hubo movilizaciones en Baja California, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán.