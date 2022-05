Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 4

Aunque el dolor y las afectaciones por la desaparición de una persona se comparten entre toda la familia, son las mujeres, principalmente las madres, las que suelen mantenerse en la búsqueda, las que no se encierran, las principales que piden justicia y, al mismo tiempo, a las que más se les exige, explica Karla Salazar, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos.

Para Flora Marcelo el día que desapareció su hija, Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, de 13 años de edad, perdió no sólo a una de las personas que más ama, sino también la estabilidad en su familia, su casa, su trabajo y hasta sus amistades. Se terminó su vida, menos las fuerzas para buscar justicia, relata.

“Este camino me ha cambiado completamente. Estoy desplazada de Tixtla (Guerrero), fuera de mi casa, mis otras dos niñas no estudian. Es algo muy doloroso y además muy difícil porque se puede decir que tenemos que empezar en otro lugar, donde no conoces a nadie, no hay quien te apoye porque hay veces que la familia y los amigos se de-saparecen… más los amigos, yo me acuerdo que tenía muchos, ahorita no tengo, se esfumaron, se fueron. Quizá por miedo, no sé.”

Pese a estas circunstancias, dice, yo quiero que mi hija tenga justicia, porque cuatro días después la encontramos muerta y las autoridades me entregaron el cuerpo incompleto. Por eso quiero que se logre una condena ejemplar de no repetición, que ya no vuelva a pasar esto con otras niñas. Así lo voy a hacer , comparte en entrevista.