Jessica Xantomila y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 3

En el Día de las Madres, como desde hace 11 años, mujeres que buscan a sus hijos tomaron las calles de la capital del país para exigir verdad y justicia por sus seres queridos. Basta de impunidad, queremos a nuestros desaparecidos de regreso , demandaron en el Ángel de la Independencia, luego de marchar desde el Monumento a la Madre. Entre fotografías de sus familiares, reprocharon a las autoridades federales y estatales que no hayan frenado esta tragedia , pues hoy suman casi 100 mil desaparecidos.

El representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, aseveró que no hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México e hizo un reconocimiento a aquellas que buscaron hasta morir, empezando por Rosario Ibarra de Piedra , quien falleció el 16 de abril pasado y fue una de las pioneras .

La movilización, que se inició con una oración ecuménica, partió bajo un sol inclemente del Monumento a la Madre poco después de las 10 de la mañana. Participaron familiares de personas desaparecidas de varias entidades del país, como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Guerrero y estado de México, así como de Centroamérica, quienes dejaron claro su mensaje: Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta , ¡hijo, escucha, tu madre está en la lucha!

La mayoría de los manifestantes acudieron con playeras, gorras y pañoletas con el rostro de sus hijos, mientras otros imprimieron en carteles y mantas las fichas de búsqueda de sus familiares. Algunos más llevaron pancartas en las que se leía: Yo no duermo, yo no vivo, porque mi hijo no está conmigo , hoy, 10 de mayo, mi hija debería estar festejando con su bebé y yo no debería estar marchando para que me escuchen .

Una de las mamás que asistieron fue Aracely García, quien compartió que su hijo Juan Luis Lagunilla, policía federal, fue desaparecido en Nuevo León. No sabemos qué pasó con él, sus compañeros sólo nos avisaron que estaba desaparecido , contó. En entrevista, dijo que a raíz de ello, desde hace 11 años, su familia ya no celebra el 10 de mayo, pues se convirtió en un día para exigir justicia .

Aunque en la marcha participaron sobre todo madres, también se sumaron padres y hermanas, algunos, en representación de ellas, porque ya han fallecido.