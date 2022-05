Con lentitud, los gobiernos de Estados Unidos, España y Portugal se están moviendo en dirección de contener la inflación. Después de una larga gestión, porque no pueden modificar sus tarifas de luz sin acordarlo con los países de la Comunidad Europea, Portugal y España esperan que este fin de semana se apruebe la llamada excepción ibérica , a fin de poner un tope máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad, medida que permitirá –es una apuesta– abaratar hasta 30 por ciento la factura de la luz, según ha anunciado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Enfrentan, por supuesto, la resistencia del cártel de las eléctricas, entre ellas Iberdrola. Por su lado, en Estados Unidos, el presidente Biden dice que lasolución al aumento de la inflación comienza con la Reserva Federal. Si bien nunca interferiré con los juicios y decisiones de la Fed, no les diré lo que tienen que hacer, son independientes, creo que la inflación es nuestro principal desafío económico en este momento , señaló. El banco central ha decretado dos aumentos consecutivos a la tasa de interés, subiéndola a uno por ciento, y probablemente la incrementará hasta 2.5 para finales de año. Biden está solicitando recursos al Congreso para lanzar un programa de apoyo económico a los consumidores. La inflación se ha vuelto un tema político y será bandera del Partido Republicano para arrebatar el control del Congreso al Demócrata en las elecciones de medio término.

os viajeros frecuentes todavía recuerdan que hace años salía un camión del World Trade Center con rumbo al aeropuerto Toluca que los llevaría a su vuelo a distintas partes del país. Era una forma de aliviar el intenso tráfico de la terminal aérea de la capital. Se abandonó el esquema. Ahora sabemos que fue todo un plan para sobresaturarlo y justificar el fraude (fallido) del aeropuerto de Texcoco. Estos días ha hecho mucho ruido el riesgo de una colisión de aviones porque ya no cabe un vuelo más, mientras el AIFA está sin uso. En una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los representantes de la industria y las autoridades tomaron estos acuerdos: 1.- Las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros mantendrán sus respectivos horarios de aterrizaje y despegue (slots) que hoy tienen asignados para esta temporada de verano 2022 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 2.- Se utilizará el AIFA. El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. 3.- Las operaciones tipo chárter y de carga nacionales migrarán inmediatamente del AICM al AIFA. Se estima que en 90 días quedará instalada la infraestructura fiscal y aduanera. 4.- A partir de ya no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM ni slots. 5.- Se aclaró que no existe ningún decreto relativo a restringir las operaciones en la terminal de la Ciudad de México. Supuestamente estaba por publicarse un ordenamiento fijando un límite de 49 vuelos por hora. Lo que sigue es que se cumplan los acuerdos puntualmente

Si no van, no voy

El Embajador Ken Salazar trabaja horas extras tratando de descifrar el pitcheo del presidente López Obrador; ayer se le vio de nuevo en Palacio Nacional. Lo sacudió su declaración de que no asistiría a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles. Si se excluye, no se invita a todos; va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller; sería un mensaje de protesta porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero hacer valer en los hechos la independencia y soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal . Se refería a todos sin excepcion, incluyendo a Cuba y Venezuela. No es probable que Biden vaya a cambiar la política de Estados Unidos; representaría un costo en votos, pero falta un mes para la reunión; podrían suceder cosas interesantes.

Twitterati

Enrique Metinides fotografía a la muerte, pero durante ese tiempo una vez ayudó a salvar la vida de un niño que resultó herido en un accidente. Carlos Monsiváis adquirió esa imagen y se resguarda en el Museo del Estanquillo. Somos lo que hicimos. El fotoperiodismo está de luto.

