En días recientes Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi, ha insistido en que la joven fue asesinada en otro sitio y sembrada en una cisterna del hostal. Este martes dijo que no fue notificado acerca de los trabajos en el Nueva Castilla y por la tarde se presentó en el establecimiento.

Acotó que esos cuartos se debieron haber checado en su tiempo. No me avisaron que iban a catear. Ahorita ya lo están haciendo. Pido que me informen lo más pronto posible qué fue lo que pasó en algunas de las habitaciones .

Durante la diligencia, peritos forenses apoyados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones recorrieron la trayectoria que la joven de 18 años, estudiante de leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), habría seguido hasta que se le vio por última ocasión.

Colocaron marcas y ubicaron instrumentos de topografía para medir el recorrido por el inmueble, ubicado a un lado de la carretera que lleva de Monterrey a Laredo, Texas, con la finalidad de corroborar y documentar indicios.

El pasado 9 de abril, Debanhi fue vista por última vez, según testigos, en la carretera a Laredo, a unos metros del motel. Aunque el inmueble fue inspeccionado por personal de la fiscalía, el cuerpo fue localizado el día 21 en la cisterna.