En redes sociales, Ken Salazar sostuvo que la comunidad internacional que valora la democracia repudia este doble crimen.

En tanto, el embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, manifestó por separado su solidaridad con la familia, seres queridos y comunicadores de Veracruz ante la irreparable pérdida de Mollinedo y García.

Me uno al llamado de muchos periodistas a que pare la violencia en este sector , publicó en redes sociales. La embajada de Reino Unido en México pidió a las autoridades que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género y derechos humanos.

Por su parte, diputados federales del PRI lamentaron la muerte de Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, manifestaron que 11 comunicadores han sido ultimados este año y reiteraron que no es posible que estos crímenes continúen, no pase nada y no haya justicia .

Insistieron en que este crimen deja constancia de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión y recordaron que hace apenas hace unos días fue asesinado en Sinaloa el columnista Luis Enrique Ramírez.