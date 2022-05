Recordó que en ese municipio se cometieron recientemente los feminicidios de la ex alcaldesa Gladys Merlín Castro y de la hija de ésta. El mandatario fue interrogado sobre si el caso de la ex presidenta municipal estaría relacionado con el homicidio de las dos periodistas. Reiteró: Se está haciendo la investigación. Estamos en eso .

En las grabaciones, de un total de 2 minutos 50 segundos, se escucha una plática supuestamente entre Yesenia Mollinedo y un comerciante, a quien menciona sus nexos con dos sujetos a los que identifica como El 80 y El Mencho (este último apodo de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva generación).

En la primera conversación, Mollinedo presuntamente cobra extorsión a un comerciante, a quien pide que entregue lo que le pidieron para que no tengan problemas con la delincuencia organizada.

Al inicio del diálogo, la mujer recrimina a su interlocutor haberla puesto en evidencia: Me sapeaste. Te dije que no dijeras ni verga. Esta gente se entera de todo. ¿A quién le dijiste algo?

Después, advierte que ella sólo trataba de ayudarlo, pero si algo le pasa a ella o a su acompañante, la gente de la delincuencia con la que supuestamente está vinculada tomará represalias “porque yo estoy directamente no con el de aquí de Mina (Minatitlán) sino con el jefe de toda la región. El Mencho tiene mi nombre en la nómina. Yo no me ando con mamadas, yo no me ando con pendejos. Yo creí que eras mi amigo”, se escucha supuestamente decir a Mollinedo.

En el segundo audio se advierte al presunto comerciante que si no quiere problemas entregue lo que le piden, porque yo no puedo hacer nada más por ustedes, más que hagas lo que te están mandando decir .

Las grabaciones, cuyo origen y autenticidad no habían podido ser corroborada por La Jornada, fueron tomados con reserva por el gremio periodístico veracruzano, que demandó a las autoridades investigar.