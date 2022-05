Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 19

México no corre el riesgo de sufrir una recesión económica, pues la inflación que se enfrenta es por causas externas. La deuda del país no creció, la cantidad de dinero circulante no se incrementó de forma significativa y el gobierno federal ha logrado financiar el precio de la gasolina, por lo que se mantiene la inflación a niveles más bajos de lo que ocurre en otras naciones, afirmó José Antonio Romero Tellaeche, economista y director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con La Jornada, señaló que el promedio de crecimiento económico en lo que va del sexenio ha sido de 2 por ciento, y para crecer más y mejor, explicó, hay que tener una política de desarrollo más agresiva. Esto implica una política industrial, sobre todo, basada en empresarios mexicanos que estén interesados en crear nuevos productos e innovar.