Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 18

Madrid. Frente a los abusos de las multinacionales de energía como Iberdrola, el ex vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias puso de ejemplo la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues a su juicio representa una gran lección en la defensa de los intereses del país y de sus ciudadanos .

El ex líder y fundador de Unidas Podemos (UP) dijo en días recientes que desde que abandonó la política institucional ya no tiene ningún problema en hablar con la verdad y sin filtros de ningún tipo.

Con ese espíritu se refirió en su programa La Base a las recientes y polémicas declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en las que tildó de tontos a los consumidores españoles que siguen contratando la tarifa regulada de luz.