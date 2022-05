Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. a11

Puerto Vallarta, Jal., Chivas dio a conocer ayer vía redes sociales la muerte de su ex jugador, Antonio Hulk Salazar, de 33 años de edad, en el municipio de Tonalá, Jalisco, aunque la Fiscalía estatal señaló que dicha información no puede ser corroborada hasta que no se cuente con resultados genéticos.

El club Guadalajara señaló que su ex delantero fue encontrado calcinado dentro de un automóvil Chevrolet Cavalier color blanco, modelo 2018, que presuntamente fue incendiado en un predio abandonado muy cerca del Centro Universitario de Tonalá.

“Lamentamos profundamente la sensible pérdida de Antonio Hulk Salazar, quien surgió de nuestra cantera y debutó con el Rebaño en 2007. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, indicó el conjunto tapatío.