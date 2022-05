Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 3

El fotógrafo Enrique Metinides, quien falleció ayer, retrató algunos de los momentos emblemáticos en la vida política del país, como la represión contra el movimiento estudiantil y popular de 1968.

Metinides (1934-2022) recor-daba que agentes y soldados le quitaron rollos amenazándo-lo con una pistola en la cabeza: “Calculo que de 10 rollos que tomé en el 68 me quitaron nueve. Ahí me di cuenta de que me los sustraían porque los fotógrafos éramos quienes estábamos más cerca de los hechos.