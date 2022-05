Laura Gómez Flores

El ex diplomático Andrés Roemer solicitó a la Fiscalía General de Justicia capitalina que me permita defenderme de las acusaciones de abuso sexual y violación, que calificó de injurias en mi contra , y afirmó que yo no he huido de la justicia, sino de la injusticia .

En un video que difundió en redes sociales, el comunicador, quien presuntamente se encuentra en Israel, acusó a la dependencia de mantener un blindaje sobre cuatro carpetas de investigación en su contra, y aseguró que no son más que fabricaciones por agenda política e intereses personales .