Familiares de Juana Rangel llegaron a las 10 de la mañana, arreglaron la tumba en la que resalta una imagen de San Miguel Arcángel. Le tenía mucha fe , dijo su hija Nancy Jiménez. Colocaron una lona para protegerse del sol y pusieron la música que le gustaba, ritmos tropicales que reprodujeron en una bocina. Desayunaron y por la tarde comieron y le dejaron una torta de frijoles y café.

Miguel y Rodolfo, músicos de son huasteco, ayer no fueron muy requeridos. Traen su bocina porque ya no quieren música viva , explicó el primero, aunque atribuye que no los contraten porque no pueden pagar dos canciones en 60 pesos y tres por 100. Se les hace caro .

Restaurantes de las colonias Álamos y Narvarte lucieron concurridos porque no hubo reservaciones y las familias eran atendidas conforme llegaban.