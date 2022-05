Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. 11

La forma de ser madre se ha transformado. “Antes, las mujeres se entregaban demasiado, lo sacrificaban todo, se postergaban, y eso las hacía ‘mamás insatisfechas’. Las nuevas generaciones buscan ‘maternar’, pero sin olvidarse de su individualidad”, dice a La Jornada, Ámbar Palacios, quien tiene dos hijos.

Con esa visión coincide Tania Galetovic, progenitora de dos niñas; una adolescente y otra menor. “Ahora somos más abiertas. Antaño, las madres educaban diferente: se inculcaba a las hijas ser amas de casa, buscar un buen marido, alguien que las mantuviera. La maternidad ha cambiado, porque la mujer ha crecido como persona. Las hijas ven eso y les abre su panorama sobre la vida.

Entienden que su objetivo vital no es sólo tener que cuidar una casa y tener hijos: que tienen derecho a escoger si quieren procrear, y que eso no las hace ni más ni menos seres humanos . Ambas aseguran que desde pequeñas querían ser madres.

Más versátiles

Otra era la situación de Paulina Molina, quien está a la mitad de sus 40 y reconoce que no estaba en mis planes, pero quedé embarazada antes de terminar la universidad. Tuve la opción de no tener a mi hija , pero optó por continuar la gestación. No me arrepiento; no era lo mío, por ello no quise tener otro bebé .

Juanita Solano, desde principios de los 60 y hasta los primeros años de la década posterior, tuvo 12 hijos, y –sostiene– ser madre es lo más maravilloso, es lo mejor que te puede pasar; quiero mucho a mis hijos por las satisfacciones que me han dado. Por ellos se da todo sin esperar nada .

Pondera que en su época se tenían muchos hijos. Ahora me pongo a pensar, ¿cómo le hice, cómo pude?, cuando no estaba amamantando, estaba embarazada .

Dice que las cosas han cambiado: ambos padres ahora deben trabajar. Ella fue ama de casa, un trabajo no valorado; no pagado, no reconocido y agotador .