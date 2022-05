Néstor Jiménez y Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el personal que trabaja en la aviación en el país es gente profesional y no desea una desgracia.

Durante su conferencia de prensa matutina, y luego de confirmar que el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Víctor Manuel Hernández, renunció tras circular un video en el que se observa a un avión de Volaris maniobrar para no aterrizar en una pista ya ocupada por otra nave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el mandatario expresó: Decirle a la gente: no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena que no desea una desgracia .

Detalló que las autoridades establecieron desde el fin de semana una mesa de diálogo con los controladores aéreos y se reunieron ayer en la Secretaría de Gobernación para poner un orden.

Cuando ya estaba por concluir su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario se manifestó sobre este caso: “Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación.