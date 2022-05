E

l jueves de esta semana se reunirá la Junta de Gobierno del Banco de México y es probable que aumente la tasa de interés (el precio del dinero) en 50 puntos base. Refuerzan esta posibilidad dos factores: 1) la Reserva Federal de Estados Unidos subió su propia tasa en esa proporción y la colocó en un punto porcentual. 2) La inflación general de México se aceleró en abril a niveles no vistos en más de dos décadas. El plan diseñado para contenerla por el gobierno federal y el sector empresarial todavía no surte efectos, tardará algunas semanas más. Es un esquema que durará seis meses y su objetivo es que los precios de una canasta de productos básicos, como el arroz, la tortilla, el frijol, el aceite y otros, no sigan creciendo. La inflación hubiera salido de control si no fuera por el subsidio a la gasolina y el diésel.

Periodistas asesinadas

Han sido asesinados 11 periodistas en lo que va del año (no en todo el mundo, lo cual sería escandaloso, sólo en México). Ayer mataron a la periodista Yesenia Mollinedo Falconi y a la camarógrafa Sheila Johana García, de la agencia informativa El Veraz. El doble crimen ocurrió en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Yesenia se desempeñaba como directora de la agencia informativa y Johana era camarógrafa del mismo medio. Se dijo lo que suele decirse: el gobernador morenista Cuitláhuac García expresó que encontrarán a los perpetradores del crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El gobierno ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos . Ya es un cliché.

Un abrazo afectuoso

Para fechas importantes la de hoy, Día de las Madres, y desde aquí les enviamos un abrazo afectuoso a todas. El Inegi dio a conocer estadísticas interesantes: *Hay un total de 35,221,314 madres en México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020. *Siete de cada 10 mujeres de 15 años y más reportaron ser madres. *En promedio tienen 2.2 hijos o hijas. *48% reportaron estar casadas, 23% vivían en unión libre, 10% eran viudas, 9% informaron estar separadas, 7% eran solteras y 3% estaban divorciadas. El Censo de Población y Vivienda también informó que 57% cuenta con educación básica, 19% cursó educación media superior, 17% tiene educación superior. 7% de las madres reportaron no contar con ningún nivel de escolaridad. *41% están económicamente activas. No lo dice el Inegi, pero un alto porcentaje es pobre. Señores empresarios: denles al menos la mitad del día de asueto.