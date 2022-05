Rosario Ibarra cumplió un sueño visionario

A

gradecemos infinitamente todas las muestras de cariño, respeto y admiración por la vida y la lucha de nuestra adorada mamá y compañera Rosario Ibarra, lucha en la que seguimos adelante con el mismo ímpetu y determinación, como siempre desde las filas del Comité ¡Eureka!.

Como esta siempre ha sido una lucha política por los motivos que la iniciaron y son parte de la historia de este país, no quisiéramos faltar a la verdad y mucho menos dejar que sea tergiversada y utilizada para ganar posiciones que por su falsedad serían muy dañinas para una real lucha por los derechos humanos.

Para honrar la honestidad e intransigencia de Rosario Ibarra y las doñas del Comité ¡Eureka!, las que lo fundaron y permanecieron junto con ella y no aceptaron intrigas con las que pretendieron desunirlas y cumpliendo con lo que debe de ser una casa de memoria donde la verdad debe de ser total y clara, decimos lo siguiente para evitar futuras confusiones.

El archivo y todo lo contenido en el Museo Casa de la Memoria Indómita fue formado, conservado y resguardado durante décadas por Rosario Ibarra. La idea del museo fue un proyecto durante muchos años, hasta que después de muchas vueltas el edificio que hoy lo alberga fue dado con permiso temporal revocable a la AC Por la Vida y la Libertad de los Desaparecidos, creada para este fin y presidida por la propia Rosario.

El edificio fue entregado funcional, pero vacío. Se buscó a un curador para el montaje de la exposición permanente y éste retomó la idea original de Rosario de cómo se debería mostrar lo que es la desaparición forzada y la ardua lucha del Comité ¡Eureka!. Todo se hizo con muchísimo esfuerzo y sólo con recursos propios y hoy se ha cumplido ese sueño visionario de Rosario, hoy existe un lugar de denuncia constante y permanente y que trasciende las fronteras.

Para la fundación del Museo Casa de la Memoria Indómita sólo intervinieron Rosario Ibarra, la AC Por la Vida y la Libertad de los Desaparecidos y el Comité ¡Eureka!. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Claudia Piedra Ibarra y Rosario Piedra Ibarra, Comité ¡Eureka! Museo Casa de la Memoria Indómita

Apoya la denominación mexica o anahuaca

La carta de Raúl de la Torre Téllez, publicada en El Correo Ilustrado ayer para proponer la denominación mexicas o anahuacas a los habitantes de la CDMX, me parece muy acertada. El término chilango, que se deriva de huachinango por la piel rojiza que adquirían por la ventisca del valle los antiguos habitantes, no se sabe si proviene del maya o del náhuatl, pero encubre muchas oscuridades que aún trascienden en la vida diaria. Una es el carácter de saqueador que dan los indígenas de la zona al que llega a robar sus tierras y sus bienes. Lo han tratado académicos, lingüistas, antropólogos entre otros y el término no ha quedado bien parado. Cuando se eliminó el nombre de Distrito Federal para formalizar a la Ciudad de México en diciembre de 2015, algunos estudiosos propusieron el término mexica.