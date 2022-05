Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. 26

Acapulco, Gro., Integrantes de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, sector Acapulco, se manifestaron en el palacio municipal de este puerto ayer por la mañana para exigir que se eliminen trámites burocráticos para la entrega y distribución de fertilizantes y semilla mejorada. Asimismo, reprocharon que muchos campesinos no recibieron abono el año pasado, pues no se encuentran en el padrón de beneficiarios. Funcionarios municipales atendieron a los inconformes, quienes señalaron que de octubre anterior a la fecha han solicitado por escrito en cinco ocasiones a la edil Abelina López Rodríguez que interceda por ellos ante autoridades federales para que les proporcionen agroquímicos, pero no los ha atendido.