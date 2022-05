Hubo muchas altas y bajas , comparte; pero también mucha felicidad, momentos increíbles dentro de la alberca. Una trayectoria donde en cualquier competencia que yo me paré tuve una medalla, logré algún objetivo, eso me hace sentir muy bien. Desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos. Estoy orgullosa del camino que recorrí, de esa historia que yo sola escribí .

Mi sueño era muy grande, pero una vez que lo alcancé me sentí totalmente satisfecha , relata Paola; el camino no fue fácil. Separarme de mi familia fue muy duro, pero mi única meta era llegar a unos Juegos Olímpicos y ser medallista. Agradezco que mi sueño se ha-ya realizado .

▲ Mi sueño era muy grande. Agradezco que se haya realizado , expresó la mejor clavadista en la historia de México en su despedida de los trampolines y las plataformas. Foto cortesías AtletasMx

A pesar de la despedida, Paola no parecía afectada por la nostalgia. Lo suyo era un acto de cierre en paz, donde no quiso dejar de mencionar a sus entrenadores. Sobre todo a la primera que creyó en su talento, la cubana Regina Lowry, y a Iván Bautista, quien guio a Espinosa durante la etapa de retorno a las com-petencias después de ser madre.

Iván me regresó las ganas de subir a un trampolín , recuerda; me devolvió la fe y entrené como nunca; me hizo sentir capaz y fuerte; ya era mamá y me ayudó con un plan de entrenamiento especial para volver a las competencias. Sin sus enseñanzas, sus consejos técnicos y la seguridad que me dio, no lo habría logrado.

Paola reflexionó sobre la huella profunda e interesante que dejó en el deporte mexicano. Un legado que ahora utiliza como modelo para motivar a mujeres, jóvenes y niños, para mostrar que se de-be aspirar a otras vivencias sin autolimitaciones.

Sin sentimentalismos gratuitos y consciente de su papel como atleta, asumió que toda historia tiene un principio y un desenlace. El de ella, dijo, es un final feliz.