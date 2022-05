Por su parte, la luchadora profesional Marcela, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años, coincidió en que lo más complicado de ser madre y atleta es dejar a tus hijos mientras estás de gira, como en mi caso, que tenía que ir a Japón por largas temporadas, en ocasiones por más de seis meses, pues debía trabajar mucho para mantener a dos niños. Lo más difícil para mí fue cuando en una ocasión regresé y mi hija no me reconoció .

Eso me hizo cuestionarme muchas veces si valía la pena perderme tantos momentos importantes en la vida de mi hija por cumplir mi sueño. Afortunadamente pude incorporarme a Xolas y ahora estoy con ella todos los días, y al mismo tiempo desempeño mi carrera como futbolista profesional , mencionó.

Cuando llegó a las Águilas tuvo que dejar a su hija en Tijuana al cuidado de su papá y su abuela paterna. “En ocasiones me daban permiso y la visitaba, pero sólo por dos o tres días, y luego pasaban semanas o meses, antes de que volviera a verla.

Relató que dejar tanto tiempo a su pequeña le hizo pensar en retirarse de las canchas, sobre todo, cuando una entrenadora no le dio autorización de ausentarse para ir a verla. Me dijo que ese no era su problema, lo que más me sorprendió es que ¡una mujer! no entendiera mi situación , comentó en entrevista con La Jornada.

La gladiadora narró que por casi tres años consecutivos realizó extensas giras por tierras niponas, lo cual, además de permitirle obtener el sustento para su familia, le brindó “la gran oportunidad de aprender más de mi deporte y ser conocida en ese país.

La lucha libre japonesa es muy prestigiada a nivel mundial, y para ser de las mejores tienes que enfrentarte a ellas, por eso me gustaba ir, sabía que iba a adquirir mucha experiencia, pero sufría demasiado cuando debía alejarme de mis pequeños. En ese tiempo no había celulares y no se podían hacer videollamadas como ahora, entonces les marcaba esporádicamente. Mi mamá los cuidaba y gracias a ella pude cumplir dos de mis sueños: ser madre y triunfar arriba de los cuadriláteros.

Destacó que sus compañeros de profesión también le ayudaron a cuidar a sus hijos. En las funciones, mientras yo salía a pelear, ellos los cargaban y les daban el biberón, o a veces, los tenía que dejar en una butaca y ellos les echaban un ojo .

Tal acercamiento a los encordados hizo que su hija menor también quisiera dedicarse a la lucha libre, lo cual, a decir de la gladiadora, es muy motivante, pero también me angustia mucho, pues no me gusta ver que le peguen .

Con una llamativa máscara y bajo el nombre de Skadi, la hija de Marcela poco a poco se ha abierto camino en el pancracio, e incluso han llegado a pelear juntas. Es un orgullo que haya seguido mis pasos, pues sé que fui su ejemplo, pero nunca dejaré de preocuparme cada que suba al ring , aseveró la gladiadora.

A su vez, la boxeadora Yessica Kika Chávez, quien tuvo que dejar vacante su título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) debido a la maternidad, señaló que su hija Alondra es su mayor impulso para regresar, próximamente, a recuperar su cetro.

Tener un hijo es el mejor regalo que puede tener una mujer, en mi caso, ha sido una experiencia inigualable. Mi vida sí se ha visto modificada al ser madre, pero para bien, pues todos los días me inspira a ser una mejor persona y darle un buen ejemplo , aseveró la también campeona mundial Diamante.