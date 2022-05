Hicimos la denuncia, pero las tiendas no quisieron cooperar. Walmart no mandó nada de las grabaciones, y Suburbia nos mandó a atención a clientes , señaló. Las autoridades capitalinas también solicitaron los videos, sin una respuesta rápida.

Notablemente afligida, contó que aún no sabe cómo afrontar la ausencia de su hijo, de 19 años de edad. Tras mantenerse la mayor parte del tiempo en casa para evitar contagios de covid-19, ese día fueron a la tienda para comprar lo necesario para el ingreso a la universidad.

María Inés Zárate vio por última vez a su hijo en agosto del año pasado, el día en que estaba por inscribirse a una ingeniería en la UNAM para la cual ya había sido aceptado. Luego de que él fuera al baño en el Walmart de Miguel Ángel de Quevedo y avenida Universidad, no volvió a verlo.

Llenar un formato

A la par de las denuncias, desde el mismo día de la desaparición, María Inés y su esposo fueron a pedir las grabaciones por su cuenta. La respuesta fue que debían llenar un formato en línea.

“Nos atendió la gerente de la sucursal y muy amables nos dijeron que nos iban a ayudar, incluso habló en nuestra presencia para que se agilizara el trámite, pero no vimos resultados (…) pedimos que por humanidad nos agilizaran el trámite, y nos dijeron que nos iban a ayudar, pero su respuesta fue que no pueden mandar nada porque se borró. Dejaron pasar mucho tiempo y nos responden hasta que ya no tenían imágenes. Dejaron pasar 60 días”.