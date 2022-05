Néstor Jiménez

Familiares de personas desaparecidas de diversas partes del país llevaron a cabo un acto de apropiación de la glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma y la renombraron Glorieta de las y los Desaparecidos, con el objetivo de hacer visibles las ausencias de sus seres queridos, así como sus denuncias sobre omisiones en los procesos de búsqueda.

Llamaron a los colectivos y a quienes también estén en búsqueda a que coloquen imágenes con los nombres y rostros de sus familiares. A la vez, exhortaron a las autoridades a respetar las acciones de protesta y en caso de que sean retiradas las lonas y fotografías, dijeron, las pondremos las veces que sea necesario .

Poco después de mediodía, bajo un fuerte calor, los familiares –en su mayoría madres de desaparecidos– llegaron con palas, picos y cascos para hacer hoyos en la zona que dejó el árbol retirado hace unas semanas, y en la que ahora sólo están la base del tronco marchito y hay tierra suelta.

Excavar se ha vuelto una actividad común, y las palas son herramientas de todos los días desde hace más de una década, relataron varias de las madres mientras sostienen las fotografías de sus hijas e hijos.

María Guadalupe Pérez, madre de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida en Torreón hace 10 meses, afirmó que se han tenido que convertir en peritos frente a la omisión de las fiscalías. Las autoridades les piden “pruebas que ellos no buscan; yo he tenido que llevar evidencias, testimoniales, porque me dicen que no tienen tiempo.