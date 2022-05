Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 9 de mayo de 2022, p. 11

Los servicios médicos de especialidad están incluidos en el plan de salud federal. Desde diciembre de 2020 son gratuitos y, aunque los recursos económicos –8 mil millones de pesos– están disponibles desde entonces, por corrupción e ineficiencia administrativa, en algunos lugares los pacientes siguen pagando por medicamentos, dispositivos y material de curación, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

Nunca antes se había hecho el cálculo de lo que representaba el gasto de bolsillo hospitalario. El monto de 8 mil millones de pesos –adicional al presupuesto regular de operación– se definió mediante encuestas con los pacientes sobre lo que gastaron durante su hospitalización.

Quién sabe cómo conseguían el dinero y se realizaban las cirugías y tratamientos que les eran prescritos. Tuvieron que comprar endoprótesis de cadera o rodilla, placas y tornillos para reducción de fracturas, marcapasos y diversos dispositivos para el manejo de la enfermedad cardiaca, todos de alto costo y con frecuencia en los lugares donde les indicaron los médicos, es decir, ha sido una fuente de corrupción, dijo.

En entrevista con La Jornada, Reyes Terán comentó que el Instituto Nacional de Salud Pública realizó el estudio económico, con base en el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el dinero en 2021 y 2022. Para los 26 institutos, hospitales federales y regionales de alta especialidad que dependen de CCINSHAE, representó un incremento de entre 30 a 80 por ciento de sus recursos económicos el año pasado, por lo que no hay excusa: los pacientes no deben pagar nada. El servicio es gratuito , sostuvo.