on que el tema de la gala anual del Museo Metropolitano (MET), el evento de moda del año , fue la edad dorada , mientras multimillonarios oligarcas que han acumulado más riqueza que nunca se disputan el control de la llamada libertad de expresión y suprimen la manifestación de los derechos laborales de sus trabajadores; con que mientras las celebridades desfilaban ante las cámaras se filtró que la Suprema Corte está por anular derechos fundamentales de las mujeres; con que se debate si ha estallado la segunda guerra fría incluyendo propuestas sobre si se deben o no usar armas nucleares, y con que se revela que el ex presidente Donald Trump evaluó usar tropas militares con órdenes de disparar para suprimir protestas sociales aquí y lanzar misiles de manera clandestina contra México, el país amigo , así, es cada vez más difícil resumir de manera coherente lo que pasa en Estados Unidos.

La edad dorada , frase de Mark Twain en una obra que escribió en 1873 burlándose de los excesos de avaricia de los más ricos, se refiere al periodo entre 1870 y 1900 marcado por un auge económico generado por la industrialización cuyos beneficios se concentraron en las capas ricas encabezadas por los llamados barones ladrones , entre ellos John Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie y Cornelius Vanderbilt, y que fue acompañado con extensa corrupción política. No se sabe si los directores del evento del MET seleccionaron el tema cual comentario social (todo indica que no), pero no podría ser más atinado en una coyuntura donde los nuevos barones del capital, el uno por ciento más rico, ahora concentran mayor riqueza que la acumulada por todo el 92 por ciento de abajo, y donde la fortuna colectiva de los 727 multimillonarios (aquellos con fortunas de más de mil millones) se incrementó más de 1.7 billones de dólares durante una pandemia que devastó a los pobres y costó más de un millón de vidas (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/).