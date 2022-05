E

n la mayor de las Antillas el presidente López Obrador concluyó su periplo centroamericano y caribeño, a lo largo del cual subrayó la urgente integración latinoamericana y la acción conjunta por el bien regional. Cuba fue el último punto de su gira, y ahí subrayó: es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, y no beneficia a nadie; hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva .

En esa frase el mandatario mexicano resu-mió casi dos siglos y medio de política estaduni-dense expansionista, colonialista, golpista, in-tervencionista, injerencista, dominante e impune que mantiene arrinconados, por medio de la fuerza y del poder económico, a los países latinoamericanos, con sus gobiernos a modo, y a no pocos del resto del mundo. Cerca de 250 años de criminal política exterior siempre cínica y perversamente en nombre de la democracia .

En este contexto López Obrador recalcó: es tiempo de expresar y explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos, y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda, es posible. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero debemos abrirnos al diálogo comprometido, franco y buscar la unidad en todo el continente. No veo otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América .