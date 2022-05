R

ecibo un correo que inicia así: Soy tu viejo amigo y asiduo lector . Pienso: ¿De qué se trata? ¿Una redundancia, un pleonasmo o, simplemente, una obviedad? Si no es mi antiguo amigo, ¿cómo podría aguantar ser mi lector y, menos aún, asiduo? Sea lo que fuere, no lo voy a desperdiciar y le contestaré todo lo que me pregunte, menos, por supuesto, algunos miles de cuestionamientos sobre los que mi prosapia saltillense me obliga a no recordar, o la secrecía que mis abogados penalistas me han ordenado rigurosamente preservar (me refiero al pool que he logrado integrar con el equipo de Scherer, Lozoya, Iberdrola, Robles, los Duarte y asociados. (¿Alguien dijo delincuencia legal organizada?). Además, la Omertá siciliana tiene una ramificación en Saltillo que nadie sospecharía.

Pues me dice mi ahora mejor de mis amigos: “Yo coincidía en tu denuncia del “ mexican project Manhattan”, que el PAN y los múltiples, pero oscuros, anónimos, etéreos, difuminados, ocultistas, subterráneos, complotistas, golpistas, obsesionados en patrocinar mandobles de Estado y exhibir, de inmediato, sus manos en lujosos cabestrillos marca Palacio (rebuscada manera ésta de decir que tiran peñascos y ocultan la mano), estaban fraguando para librarse de toda la actual estructura gubernamental o, en el peor de los casos, reblandecerla para asegurarse su no perpetuación. Ellos entendían que sus capacidades estaban muy lejos de provocar, exitosamente, un golpe, pero sí tenían la seguridad y confianza en sus recursos y poderes para iniciar un infame y procaz toqueteo cuyos resultados fueran definitivos en el 2024.