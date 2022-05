El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha ofrecido disculpas por llamar tontos a los consumidores españoles acogidos a la tarifa regulada de la luz por medio de un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la compañía. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, desea pedir (sic, se supone que debería decir ofrecer) sinceras disculpas en el caso de que alguien se hubiera sentido ofendido por unas frases expresadas de forma coloquial, que no trataban de herir a nadie, y manifiesta su máximo respeto por todos los consumidores , dice la justificación del presidente de Iberdrola, cuyos apellidos son Sánchez Galán, pero omite el primero porque le parece corriente. ¿Y qué pensará de los mexicanos? La cadena de tiendas Oxxo sigue pagando menos que los hogares de nuestro país, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el sentido de que la ley de la industria eléctrica es constitucional.

Algo anda mal

Circula información alarmante sobre incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por un lado, dicen que algunos aviones han estado a punto de chocar con los cerros y, por otro, que ha habido acercamientos entre ellos. Responsabilizan al diseño del espacio aéreo y a las diferencias de opinión entre los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También acusan de impreparación a los controladores aéreos. No hay a quién creerle. Lo cierto es que con mucha frecuencia los pasajeros tienen que esperar horas a bordo porque el vuelo no puede despegar o, peor todavía, no se le permite aterrizar por la saturación de la terminal. El Felipe Ángeles (AIFA) está subutilizado por los intereses de las compañías aéreas que no quieren moverse para allá. La renuncia del director de Seneam (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), Víctor Manuel Hernández Sandoval, abre la puerta a cambios que urgen aplicar.

Ya existe un decreto que limitará a 50 las operaciones por hora y el AIFA está listo para recibir los vuelos excedentes. La seguridad de los pasajeros debe estar por encima de los intereses de las aerolíneas y de los machuchones con aviones privados.

Twitterati

Despierta @VicenteFoxQue para que veas a #AmloLiderMundial en la ceremonia oficial en Cuba. Sabes, sepultará el vergonzoso comes y te vas que nos dejó hincados con Estados Unidos y humillados ante el mundo. Confirmo que fue una vergüenza tenerte de presidente y un orgullo tener a AMLO.

Matilde Cadena @1404mati

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com