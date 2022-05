Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 9 de mayo de 2022, p. 21

Atenas. Un total de 106 migrantes, entre ellos una veintena de menores de edad, fueron encontrados el sábado por guardacostas griegos en la isla de Cos, donde habrían llegado a nado tras el hundimiento de su embarcación en el mar Egeo, informó la guardia costera en un comunicado. Añadió que no había reportes de desaparecidos. En el grupo de migrantes, de nacionalidades no especificadas, había 14 mujeres, 20 niños y 72 hombres, según el comunicado. La embarcación volcó y se encontraba parcialmente hundida cuando llegaron los guardacostas, que revisan las inmediaciones en busca de posibles sobrevivientes, aunque los rescatados aseguraron que no hay desaparecidos. Algunas embarcaciones particulares participaban también en la búsqueda.