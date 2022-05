Por ejemplo, el WTI terminó el trimestre cotizando en 101.18 dólares por barril, con un aumento de 34.53 por ciento, siendo este su mayor incremento trimestral desde el segundo trimestre del 2020 cuando se incrementó 91.75 por ciento.

En el trimestre, el WTI tocó un máximo intradía de 130.5 dólares, no visto desde el 22 de julio del 2008, y un mínimo de 74.27 dólares por barril. Mientras tanto, el Brent aumentó 38.74 por ciento en el trimestre a 107.91 dólares por barril y alcanzó un máximo de 139.13 dólares, no visto desde no visto desde el 16 de julio de 2008.

Como el resto de los commodities, el crudo mostró volatilidad y fue afectado por un aumento en la aversión al riesgo ante la guerra entre Rusia y Ucrania que empezó a finales de febrero y llevó al WTI y al Brent a incrementarse durante marzo en 5.70 y 6.86 por ciento.

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo a nivel global, produciendo cerca de 10.3 millones de barriles diarios. Aunque gran parte del petróleo ruso se procesa en las refinerías de ese país, alrededor de 42 por ciento del petróleo del país se exporta. Asimismo, el contrato TTF de gas natural en el ICE Endex Dutch aumentó en 78.99 por ciento a 125.906 euros por megavatio hora, mientras que en marzo aumentó 27.70 por ciento.