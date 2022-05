Ramos Luna relató a este medio: Nos cuestionan por qué lo defendemos si era personal de confianza. No lo estamos defendiendo, lo que decimos es que se está violando la libertad de expresión, y eso es lo grave. No podemos permitirlo porque ahora es él y mañana nosotros; es una lucha en defensa propia, y la segunda razón es porque el ingeniero logró que la refinería se enderezara en muchos sentidos. Ahora es más productiva, más ordenada y más segura. Nos da miedo que regresemos a lo de antes .

Expuso que hubo irregularidades. El martes hicieron el citatorio, la investigación y entregaron la rescisión, pero el día anterior lo habían eliminado del sistema .

Además, la líder sindical refirió que Careaga Campos manifestó cosas que son ciertas, como que no tenemos cobertura de plazas y que carecemos de materiales para operar con seguridad. Se debe tener derecho a decir las cosas que están mal porque es una empresa pública (de Petróleos Mexicanos). Nuestro jefe es el pueblo .

Agregó que faltan 17 mil plazas de manuales y mil 560 de ingenieros , lo que se traduce en sobrecarga de trabajo y extensión de horarios. Un accidente sale más caro que no cubrir plazas por ahorro. No puede ser ahorro porque pones en riesgo la vida de compañeros, y eso no tiene precio”, comentó.