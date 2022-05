N

o, señor Presidente. La doctora Julia Carabias no es la defensora del medio ambiente pero sí, para fortuna de nuestro país, una de las más reconocidas y comprometidas junto con los ya muchos implicados en la lucha para la defensa y protección de la naturaleza.

“Sí hay, definitivamente, alternativas a la crisis ambiental que vivimos (…)”, afirmaba Julia en el Senado de la República al recibir la medalla Belisario Domínguez en 2017 y agregaba: Lograr (lo) requiere ciencia de calidad, y México la tiene; ponerla al alcance de quienes toman decisiones, lo cual no ocurre con frecuencia; generar más espacios de interacción entre la ciencia y la toma de decisiones; estar dispuestos a asumir el costo político y una decisión informada, reconociendo los riesgos inaceptables de la inacción; monitorear y evaluar los resultados y calibrar y ajustar las políticas, si fuera necesario .

A Julia Carabias debemos conocimiento y experiencia en esta problemática, y los que conocemos su trayectoria la respetamos. Su reconocimiento internacional es robusto e inobjetable, como el que goza aquí en su patria, en su Universidad Nacional y en su amada Selva Lacandona.

Usted, señor Presidente, debe respetar ese y otros emprendimientos similares, y las fuerzas del orden responsabilizarse de su cuidado y protección. Su pecho no es, ni puede, ni debe ser bodega, señor Presidente, y es por ello que la mayoría de los mexicanos esperamos de usted prudencia en el verbo y estricto apego a la ley y a la Constitución cuando de señalar una conducta personal o de grupo se trata; también buen juicio y mejor conducción del gobierno y del Estado.