a independencia de Tejas, en 1836, es un caso muy raro, cuando un grupo de inmigrantes, aceptados por un país soberano, luego se rebelan, declaran la guerra y se independizan. Desde ese momento las relaciones, ahora con Texas y los texanos, se volvieron complicadas. Los inmigrantes que se convirtieron en invasores, no sólo se sienten ahora conquistadores de un territorio al que tienen derecho, sino que también se sienten agredidos y recuerdan una y otra vez a su población lo que pasó durante la guerra: Remember Alamo, para tenerlo siempre presente y marcar distancias.

Por añadidura, Texas es un estado sureño, con todas sus connotaciones racistas hacia los negros, pero también hacia los mexicanos, a los que ponen en la misma categoría, como los carteles que se colocaban en algunos establecimientos: No negroes, No mexicans, No dogs . El racismo en contra de los mexicanos viene de atrás (1870), con la aplicación, a nivel estatal, de las leyes racistas, segregacionistas y discriminatorias conocidas como Jim Crow. El racismo implica un desprecio hacia el otro, al considerarlo inferior y esa actitud persiste hasta hoy en día, en parte de la población y en muchos políticos, como el actual gobernador de Texas.

El racismo texano fue denunciado expresamente por el gobierno mexicano durante el Programa Bracero, que excluyó a este estado de las negociaciones, asunto que le afectó muy poco porque sabían que los trabajadores mexicanos llegaban por su cuenta y riesgo. Algo que persiste hasta hoy, como diría el profesor Simón Izcara: los texanos son adictos a la mano de obra barata .

Otra evidencia del doble estándar que se solía utilizar en Texas con los mexicanos es la Texas Proviso, de 1952, una disposición legal donde se considera delito trabajar como indocumentado, pero al mismo tiempo se exime al empleador de cualquier culpa al contratar un indocumentado.

La historia de agravios es larga. Por decir algunos, habría que recordar que Texas no aceptó las disposiciones de la Corte Internacional de la Haya sobre el caso Avena, que obliga a la policía a notificar al consulado en caso de que un mexicano sea procesado. De hecho, el estado de Texas ha ejecutado a tres mexicanos, sin cumplir con esta disposición.

Hace poco, un juez texano, obligó al presidente Joe Biden a reinstalar el programa Quédate en México, que se había negociado con Trump, por el cual el gobierno mexicano se compromete a recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos que tienen pendiente sus citas en la corte. Ahora resulta que un juez texano, de cuarta categoría, es capaz de forzar acuerdos internacionales.