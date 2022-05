Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 5

¿Quiénes somos? Las madres centroamericanas. ¿A quiénes buscamos? ¡A nuestros hijos! , con estas consignas, integrantes de la 16 caravana de familiares de migrantes desaparecidos en México llegaron ayer al Zócalo de la capital del país, procedentes del puerto de Veracruz.

Ahí, exigieron justicia y demandaron a las autoridades ayudarnos en la búsqueda de nuestros seres queridos, porque ellos vienen a trabajar, no se están llevando nada .

Los 47 integrantes de esta caravana, que empezó el pasado día primero en la frontera entre México y Guatemala, arribaron al Zócalo alrededor de las 18:30 horas con pancartas y las fotografías de sus familiares en el pecho. Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales , exclamaron a un costado de la reproducción de la Capilla Sixtina que recién se instaló en la Plaza de la Constitución.

Entre las madres está Rosa Edith Mata, de El Salvador, quien busca a su hija Lilian Korina Ramos Mata. Ella salió de casa desde el 21 de junio de 2017, y el primero de julio me avisaron que había quedado muerta en El Paso Texas; desde entonces no sé nada . En entrevista, compartió que tiene la esperanza de que no sea cierto y ella siga viva; mi fe es que la voy a encontrar , expresó.