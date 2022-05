Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 5

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre otros, convocaron a las personas de todo el país que tienen a algún familiar desaparecido a acudir a la brigada de toma de muestras referenciales, que se realizará en la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la SG, a partir de este lunes. También pueden asistir extranjeros que busquen a algún pariente en México.

Karla Quintana, titular de la CNB, explicó a La Jornada que esta es la primera brigada en la que se van a tomar muestras genéticas ya con la visión para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, por iniciativa presidencial, el cual empezará sus funciones en unos meses .

El problema que tenemos, dijo, no es que no se tomen muestras de este tipo, sino que no hay lo que se llama trazabilidad. En este país, agregó, hasta ahora las fiscalías las toman casi siempre sólo a quien presenta una denuncia, y las hacen por separado, es decir, la mamá un día, el papá otro, o en un estado distinto. Entonces, nunca se sabe cuáles son los grupos familiares, o muy pocas veces se sabe en términos genéticos .