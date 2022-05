El portal globalista neoliberal Bloomberg (4/5/22), homónimo de su dueño Mike – jázaro ( https://amzn.to/383MgBD ), ex-alcalde de Nueva York y fallido candidato a la presidencia por el partido demócrata– retoma profusamente la seminal entrevista de Lula y asienta que el Departamento de Estado –a cargo del jázaro-estadunidense Antony Blinken– no ha comentado aún los perturbadores asertos de Lula, a quien tuve el gusto de conocer con el comandante Fidel Castro, cuando era líder del Partido de los Trabajadores, durante un seminario sobre globalización en La Habana.

Lula asentó que quedó “muy preocupado cuando EU y la UE reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela: no se puede jugar con la democracia, para ser presidente de Venezuela, Guaidó debería haber ser elegido . Llamó la atención que Lula no haya abordado el deliberado socavamiento de LA por el uruguayo Luis Almagro, vulgar instrumento de Washington y de la oficina del consejo de gobernación de la desinformación , de corte inquisitorial medieval, que sufre la feroz crítica de tirios ( https://wapo.st/3shNekz ) y troyanos ( https://bit.ly/39KazF5 ).

Lula culpó también del conflicto en Ucrania al presidente Biden, por no haber tomado la decisión correcta ya que Estados Unidos (EU) tiene un peso muy grande y podría evitar el conflicto en lugar de alentarlo . También criticó a la Unión Europea (UE) como culpable : “¿Cuál fue el motivo de la invasión a Ucrania? ¿La OTAN? Entonces, EU y Europa debieron haber dicho: Ucrania no se integrará a la OTAN .

Lula fulminó que el comportamiento del jázaro-ucranio Zelensky es un poco extraño y parece que forma parte de un espectáculo. Es decir, aparece en televisión mañana, tarde y noche . Lula, de 76 años, no suelta prenda sobre la teatralidad de Zelensky: está bien, eras un muy buen comediante. Pero no hagamos una guerra para que aparezcas en televisión .

l candidato a una tercera presidencia el próximo 6 de octubre en Brasil –máxima potencia neoeconómica (PIB nominal 1.9 billones de dólares); población más grande (casi 218 millones), y mayor territorio (8.5 millones de kilómetros cuadrados) de Latinoamérica (LA)–, Lula da Silva, en una entrevista a la revista Time –propiedad del jázaro-estadunidense globalista Mark Benioff–, que le dio su portada ( https://bit.ly/3KSRygg ), arremetió contra el controvertido presidente de Ucrania, Zelensky, comediante de profesión: a veces veo al presidente de Ucrania en el televisor como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos cuando quería la guerra. Si él no hubiera querido la guerra habría negociado un poco más .

Bloomberg pone en relieve la futilidad de las “sanciones catastróficas (Biden dixit)” contra Rusia que ahora han empeorado las cosas por su impacto negativo en el mundo entero, donde se castiga al género humano .

El eje propagandístico globalista jázaro de la dupla Time/Bloomberg teme la relección del capitán Bolsonaro, de 67 años, quien cuenta con el apoyo del ejército y de los evangélicos (más de 30 por ciento): muy cercano al ex presidente Trump y nada hostil al presidente Putin, de Rusia, que es miembro de los BRIC, al que contribuyó enormemente Lula.

Lula desechó las peregrinas ideas sobre el abandono del petróleo, de los “izquierdistas ( Whatever that means)”, el presidente chileno Gabriel Boric y el favorito candidato Gustavo Petro en Colombia: se continuará a usar la energía que se tiene (sic), mientras no se disponga de una energía alternativa . Sucede que una cosa son las promesas demagógicas electorales y otra es la cruda realidad geopolítica del crudo.

Lula es más de corte humanista, pero se confinó al diseño de las previas guerras mundiales cuando hoy la tercera guerra mundial en curso es de otra índole maniquea: 40 (sic) países se reunieron en la base aérea Ramstein de EU para apuntalar a Ucrania contra Rusia (https://spoti.fi/3LWh71m). Si eso no significa los prolegómenos de una tercera guerra mundial, en escalada y al borde del precipicio nuclear, pues habrá que redefinir todo el léxico de las guerras habidas y por haber.

