Domingo 8 de mayo de 2022, p. 19

Kabul. El líder supremo de Afganistán y jefe de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, decretó ayer que todas las mujeres en el país usen burka en público, un velo que las cubre todo el cuerpo, con lo que impuso la restricción más severa contra la libertad desde que los islamitas se hicieron con el poder en agosto.

Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia , para evitar la provocación, precisa el texto. Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es mejor para ellas que permanezcan en casa , añade.

El decreto detalla también los castigos a los que se exponen los responsables familiares que no hagan respetar el uso del velo integral. Las dos primeras faltas merecerán una advertencia. A la tercera, irán tres días a la cárcel y si reinciden, serán conducidos ante un juez. Además, si una funcionaria no lleve este tipo de velo será inmediatamente despedida.

Desde el retorno al poder del grupo islamita, a mediados de agosto, el Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio publicó varias consignas sobre cómo debe vestirse la población femenina, pero se trata del primer decreto nacional sobre el tema. Hasta ahora, el grupo islámico habían exigido que ellas usaran como mínimo un hiyab, un manto que cubre la cabeza pero deja descubierto el rostro, aunque recomendaban el uso del burka.