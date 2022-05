Arn

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 18

Montevideo. Brasil volvió a un pasado oscuro que habíamos superado , manifestó ayer el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el acto de lanzamiento de su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2 de octubre.

Nuestra soberanía y democracia son constantemente atacadas por la política irresponsable y criminal del actual gobierno. Desmantelan, desguazan y venden nuestras empresas más estratégicas. Entregan el patrimonio del pueblo brasileño , expresó el ex mandatario durante el acto en San Pablo.

El candidato y líder del Partido de los Trabajadores criticó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien busca la relección este año, y sostuvo que Brasil enfrenta uno de los momentos más graves de nuestra historia .

Democracia vs. autoritarismo

Señaló que nunca ha sido tan fácil elegir y que los ciudadanos brasileños se enfrentan a una elección polarizada entre el Brasil de la democracia o del autoritarismo, de conocimiento y tolerancia o de oscurantismo y violencia. De educación y cultura o de revólveres y fusiles .