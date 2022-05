Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 20

Acapulco, Gro., En el zócalo de Acapulco se instaló la primera exposición fotográfica de personas desaparecidas en el estado de Guerrero, la cual fue colocada por iniciativa de Socorro Gil, acapulqueña, madre del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido el 5 de diciembre de 2018 en el puerto, tras ser detenido por policías municipales.

Este sábado en una de las jardineras colocaron 80 imágenes de rostros de hombres, mujeres, jóvenes, ausentes desde hace meses o años.

Socorro Gil explicó que la intención es exponer fotos de personas ausentes en la entidad, pero madres de otros estados le pidieron incluir retratos de sus familiares. Detalló que esta muestra se efectuó a iniciativa mía y de otras mamás .

Enfatizó: es importante que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en el país y en el estado, y conozcan sus rostros . Señaló que la intención es realizar la exhibición el primer sábado de cada mes, en plazas públicas de Acapulco y Guerrero, para crear conciencia sobre esta problemática en México.