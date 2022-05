D

urante más de 20 años, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) ha agredido constantemente a las comunidades bases de apoyo del EZLN. En los últimos tres años, los ataques se han intensificado. Las agresiones han sido diversas: insultos, amenazas, golpes, secuestros, robos, balaceras, incendios, torturas, despojo de tierras, desplazamientos forzados… Las denuncias por parte de colectivos solidarios con las comunidades zapatistas son numerosas. Organismos de derechos humanos han documentado las agresiones. Periodistas y medios de comunicación han dado cobertura a los hechos. Personas del mundo de la academia y de las artes han firmado cartas y llamamientos para que se atienda la situación. Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal han hecho algo por detener las agresiones, aun cuando se ha señalado que la Orcao utiliza recursos públicos, destinados para la construcción de escuelas o del programa Sembrando Vida, para adquirir armas con las que ataca a los zapatistas.

Apenas el pasado 2 de mayo, la Orcao incrementó los ataques armados contra las bases zapatistas que habitan en los pueblos de Emiliano Zapata y La Resistencia, ambos pertenecientes al caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. De acuerdo con la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad (https://bit.ly/3ylsVq3), el saldo de los ataques hasta ahora es de 83 personas bases de apoyo desplazadas de manera forzada de sus hogares, 54 de Emiliano Zapata y 29 de La Resistencia.