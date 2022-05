CJ Polychroniou

Periódico La Jornada

Sábado 7 de mayo de 2022, p. 20

La invasión del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania es un completo desastre para el país báltico, y el conflicto no va bien para las fuerzas rusas, que sufren graves pérdidas y empiezan a sentir los estragos de la escasez de suministros y la desmoralización. Quizás esta sea la razón por la que el mandatario ucranio Volodymir Zelensky, alentado por el apoyo de naciones occidentales, proclamó hace unos días en la emisora estatal griega ERT que la guerra terminará cuando Ucrania gane .

En esta entrevista exclusiva, el internacionalmente reconocido académico y disidente de primer nivel, Noam Chomsky, considera las implicaciones de la heroica postura ucrania en combatir a los invasores rusos hasta el final, y por qué Estados Unidos no tiene prisa en ver el fin del conflicto.

Chomsky, considerado en el mundo como uno de los intelectuales vivos más importantes, es autor de unos 150 libros y ha recibido numerosos galardones de prestigio, incluido el Premio de la Paz de Sydney y el Kioto (equivalente japonés al Nobel), así como docenas de doctorados honorarios de las universidades más renombradas.

Es profesor emérito del MIT y actualmente académico laureado en la Universidad de Arizona.

Apoyo occidental

CJ Polychroniou: Después de muchos meses de combates, es obvio que la invasión no va de acuerdo con los planes, esperanzas y expectativas del Kremlin. Personalidades de la OTAN aseguran que las fuerzas rusas ya han sufrido tantas muertes como durante toda la guerra en Afganistán, y la posición del gobierno de Zelensky ahora parece ser ‘paz con victoria’.

“Es obvio que el apoyo occidental a Ucrania es clave para lo que está ocurriendo tanto en el terreno militar como en términos de soluciones diplomáticas. Ciertamente, no existe un camino claro hacia la paz, y el Kremlin ha asegurado que no busca poner fin a la guerra el 9 de mayo (fecha conocida como el Día de la Victoria, que marca el papel de los soviéticos en la derrota de la Alemania nazi). ¿Acaso no tienen los ucranios el derecho de luchar hasta la muerte antes de entregar cualquier territorio a Rusia, si así lo desean?

Noam Chomsky: Hasta donde sé, nadie ha sugerido que los ucranios no tengan ese derecho. La Jihad Islámica también tiene ese derecho abstracto de luchar hasta la muerte antes de ceder cualquier territorio a Israel. Yo no lo recomiendo, pero es su facultad. ¿Quieren eso los ucranios? Quizás ahora, en medio de una guerra devastadora, pero no fue así en el pasado reciente.

“El presidente Zelensky fue electo en 2019 con el abrumador mandato de trabajar por la paz, por la que puso manos a la obra de inmediato y con mucha valentía. Tenía que confrontar a las violentas milicias derechistas que amenazaban con matarlo si trataba de lograr un acuerdo pacífico apegado a los lineamientos de la fórmula Minsk II.

“El historiador especializado en Rusia Stephen Cohen señala que si Zelensky hubiese sido apoyado por Estados Unidos, pudo haber persistido y quizá resuelto el problema sin que se llegara a la horrenda invasión. Estados Unidos se rehusó y prefirió adoptar la política de integrar a Ucrania a la OTAN. Washington sigue desestimando las líneas rojas de Rusia y las advertencias de diplomáticos y asesores de alto nivel del país, como ha hecho desde que Clinton anuló la firme e inequívoca promesa que Bush hizo a Gorbachov de que, a cambio de la reunificación de Alemania dentro de la OTAN, la alianza no se expandiría una pulgada por fuera del territorio alemán.

“Zelensky también, de manera muy razonable, propuso dejar fuera de las negociaciones el tema de Crimea, para ser retomado después, una vez que la guerra terminara.

Minsk II hubiera implicado alguna forma de arreglo federal que concediera autonomía considerable a la región del Dombás, idealmente en una modalidad que fuera determinada por un referendo supervisado internacionalmente.

“Las posibilidades han disminuido después de la invasión rusa. ¿Qué tanto?, no lo sabemos. Sólo hay una forma de estar al tanto: logrando un acuerdo para impulsar la diplomacia en vez de socavarla, como continúa haciéndolo Estados Unidos.

“Es verdad que ‘el apoyo de Occidente a Ucrania es la clave en lo que está pasando tanto en el terreno militar como en el tema de soluciones diplomáticas’, pero yo sugeriría un leve cambio en la redacción de este enunciado: el apoyo de Occidente es clave en lo que está ocurriendo tanto en lo militar como en términos de perjudicar, en vez de facilitar soluciones diplomáticas que puedan poner fin al horror.

“En el Congreso, incluidos los representantes demócratas, actúan como si prefirieran la exhortación de Adam Schiff, jefe del comité de inteligencia permanente de la bancada demócrata, quien se dijo a favor de ‘combatir a Rusia allá, para no tener que combatirla aquí’.

“La advertencia de Schiff no es nada nuevo. Evoca el momento en que Reagan declaró la emergencia nacional porque el ejército de Nicaragua podía llegar a Harlingen, Texas, en sólo dos días de marcha, y por eso estaba a punto de amenazarnos. O cuando LBJ (el presidente Lyndon Johnson) planteó que teníamos que detenerlos en Vietnam, pues de lo contrario ‘van a arrasar Estados Unidos y quitarnos todo lo que tenemos’.