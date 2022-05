Afp

Periódico La Jornada

Sábado 7 de mayo de 2022, p. 19

Londres. Los conservadores británicos perdieron el control de importantes concejos de distrito en Londres, según los primeros recuentos anunciados ayer de unos comicios locales con valor de prueba para el primer ministro Boris Johnson, quien podría sobrevivir ante los resultados mitigados del principal partido opositor.

El Partido Laborista, primera fuerza de la oposición, logró el control del altamente simbólico distrito de Westminster, sede del poder político británico, por primera vez desde su creación en 1964. También se alzó con otros bastiones conservadores londinenses como Wandsworth.

Perderlos debería ser una llamada de atención para el Partido Conservador , tuiteó Gavin Barwell, ex jefe de gabinete de la ex primera ministra Theresa May.

Los comicios se celebraron el jueves, pero ayer sólo se disponía de resultados parciales: el Partido Conservador perdía 11 concejos y más de 170 concejales respecto a 2018, mientras el Laborista ganaba siete concejos y más de 110 concejales.

Sin embargo, varios de los puestos perdidos por los conservadores fueron a manos del centrista Partido Liberal-Demócrata y el ecologista Partido Verde.