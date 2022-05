En el comunicado emitido el miércoles por Gobernación se indica que los cambios de funcionarios –y la consecuente remoción de los anteriores– fue resultado de presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Profeco .

La dependencia a cargo de Adán Augusto López enumeró las tres designaciones, empezando incluso por la de Chico Herrera.

Como se difundió esta semana, Sheffield dijo entonces que no había ninguna irregularidad en su equipo y tampoco le habían informado de ello, por lo que en su opinión los cambios carecían de sustento.

“Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me han preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento.