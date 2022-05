A

toda acción corresponde una reacción igual pero en sentido contrario, por lo que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto , postula la Tercera Ley de Newton. Este principio físico describe perfectamente lo que ocurre con la reacción mexicana en la segunda mitad del presente sexenio. Conforme el gobierno de Andrés Manuel López Obrador profundiza y acelera el programa de cambios establecido por mandato popular, los partidarios del régimen oligárquico derrotado en 2018 responden con una intensificación de sus ataques y sabotajes a la Cuarta Transformación (4T) y a sus promotores.

Los reaccionarios carecen de programa político. El que tenían se fue a pique en el sexenio de Peña Nieto y sus ideólogos tradicionales fueron incapaces de formular uno nuevo o, al menos, de parchar el viejo. Actúan, en consecuencia, guiados por el antiprograma de decir no a todos y cada uno de los objetivos de la 4T. Por principio, y valga la redundancia, los reaccionarios actúan de manera reactiva: no al uso de Palacio Nacional como sede del Poder Ejecutivo, no al combate al huachicol, no a creación de la Guardia Nacional, no al Plan Nacional de Desarrollo, no a la estrategia de paz y seguridad, no a los programas sociales de bienestar, no a la reforma educativa, no a la reforma laboral, no a la prohibición del outsourcing, no al Tren Maya, no al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no a la refinería de Dos Bocas, no a la Escuela es Nuestra, no a la recuperación de la soberanía, no a la estrategia de instigación de la pandemia, no a la campaña nacional de vacunación, no a la erradicación de la corrupción en la adquisición de medicinas, no al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, no, no, no. No a cualquier cosa que provenga de la primera presidencia instaurada por y para el pueblo.

Algunas de estas negativas, y las campañas de opinión basadas en ellas, están motivadas por la defensa de intereses inmundos e inconfesables, como las guarderías subrogadas, el negocio del abasto de insumos médicos, la especulación inmobiliaria que la oligarquía había diseñado en torno a la construcción del aeropuerto en Texcoco o la preservación del expolio eléctrico por parte de grandes consorcios energéticos a expensas del patrimonio nacional. En otros casos se busca utilizar los actos del gobierno con meros propósitos de golpeteo político, como en el caso de la virulenta campaña emprendida por ex secretarios de Salud y algunos expertos instantáneos contra el exitoso manejo de la crisis epidémica por parte del equipo que encabezan los doctores Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell. Para unas y otros existe una pujante industria dedicada a fabricar argumentos falsos con variadas capacidades de intoxicación de la opinión pública.