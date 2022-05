Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 12

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes las órdenes de aprehensión libradas en contra de ex directivos de Cruz Azul, entre ellos Guillermo Álvarez Cuevas, Víctor Garcés y el abogado Miguel Ángel Junquera Sepúlveda, y no ha otorgado ningún criterio de oportunidad para retirar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita a los 10 involucrados en desvíos de recursos de la empresa.

En abril pasado, Junquera Sepúlveda llegó a un acuerdo reparatorio mediante un pago de más de 2 mil millones de pesos con la cooperativa cementera, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México canceló la orden de aprehensión que existía en su contra.

Funcionarios federales revelaron que con Junquera Sepúlveda, quien rindió una declaración ministerial señalando que las operaciones de desvíos de recursos cometidas por los ex directivos de Cruz azul se realizaron por órdenes de Guillermo Álvarez Cuevas, no se ha concretado ningún acuerdo para que obtenga un criterio de oportunidad al no aportar pruebas de sus dichos. Junquera mencionó en su testimonio que Víctor Manuel Garcés Rojo y Carlos Javier Terroba Wolff fueron beneficiarios del desvío de miles de millones de pesos, al igual que Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Omar Sánchez Romero.