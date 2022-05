Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 10

La inclusión y reconocimiento de la labor de las parteras tradicionales e indígenas aún no es una realidad. Nos siguen discriminando al desconocer nuestra labor y rechazar las hojas de alumbramiento que entregamos a las madres, por lo que los recién nacidos que atendemos no pueden obtener su certificado de nacimiento , denunció Rosalinda Pérez, partera y vocera del Movimiento de Parteras Nich ixim, de Chiapas.

En un seminario sobre la partería tradicional, convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Apolonia Plácido Valerio, partera y coordinadora de de la Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo Sánchez, ubicado en la Costa Chica de Guerrero, afirmó: nos duele cuando un padre viene a decir que cómo le hace porque no tiene para el parto de su mujer y le piden cesárea, cuando no es necesario y no tienen ni qué vender .