Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 9

Luego de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) designó a los ex comisionados Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov como directivos del instituto, integrantes del Consejo Consultivo del INAI, ex miembros del Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) y ex comisionados del instituto expresaron su preocupación ante la posibilidad de se estén repartiendo puestos de manera poco transparente.

El miércoles, el pleno del INAI aprobó los nombramientos de Guerra Ford, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, que encabeza el INAI, y de Monterrey Chepov, como titular de la Secretaría Ejecutiva del mismo instituto. Ambos concluyeron sus respectivos periodos como comisionados del INAI el 31 de marzo pasado. La designación de sus relevos está atorada en el Senado de la República.

Si bien la ley no prohíbe que un ex comisionado asuma un puesto en la estructura del INAI y Guerra y Monterrev Chepov tienen un currículum que cubre los requisitos de sus nuevos puestos, su designación ha causado sorpresa y generado cuestionamientos acerca de si se consideró o no a otros candidatos.