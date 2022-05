Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 5

Puebla de Zaragoza, Pue., El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fundamentará legalmente que la oposición sí cometió traición a la patria con su voto para desechar la reforma eléctrica, decisión con la que los legisladores beneficiaron a empresas como Iberdrola.

En su conferencia en esta ciudad, el mandatario refirió que la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, le recomendó no contestar a la denuncia que legisladores del Partido Acción Nacional interpusieron en su contra.

Citó que la respuesta a su colaboradora fue: No, sí quiero contestar . Y en su declaración ante los medios, ayer insistió: Claro que voy a contestar, lo voy a fundar, empezando porque ese partido, el que no quiero mencionar, se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general [Lázaro] Cárdenas recuperara el petróleo y desde entonces actúan en defensa de empresas y de intereses extranjeros .

Refirió que en Nuevo León, 95 por ciento del abasto eléctrico –salvo el consumo doméstico– lo tienen firmas extranjeras, y la que tiene el monopolio de la venta del fluido en el estado es Iberdrola. Es mucho más fuerte que la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y a quién defendieron los legisladores? ¿A CFE o a Iberdrola? ¿Y de dónde es Iberdrola?

La respuesta del mandatario sobre las denuncias del PAN en su contra se derivaron de una pregunta de si aceptaría que una comisión del Senado indagara al fiscal Alejandro Gertz Manero, a partir de transferencias bancarias en un presunto expediente que se le presentó ayer en la conferencia.

Dijo que recibió información similar, pero de la cual no se detectó corrupción, y comentó que el fiscal es dueño de una universidad, creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo (del campus) de la Ciudad de México, desde hace bastante tiempo .

Pidió que estos asuntos se revisen con cuidado, porque hay diferencias públicas y notorias, hay confrontaciones. Y, con todo respeto, cuando hay pleitos de abogados, ¡qué bárbaros! Recordó cómo en 2005, abogados le sugirieron ampararse para impedir su desafuero y hasta los panistas le pagaron la fianza.

Agregó que se reforzará la estrategia contra el robo de gasolinas y gas, pues si bien se ha reducido a unos 5 mil barriles al día, no lo hemos podido bajar más porque estaba bien arraigado, tolerado; lo manejaban desde la torre de Pemex, todo un piso dedicado a eso, porque claro que hay asociación delictuosa y contubernio. Lo vamos a seguir impidiendo .

(Con información de la Redacción)