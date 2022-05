D

atos sobresalientes del sondeo de esta semana: 1) el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, apenas recientemente placeado por el presidente López Obrador, ha restado votos a los demás aspirantes y se coloca en el tercer lugar de las preferencias como candidato de Morena a la Presidencia de la República. 2) Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se mantienen como favoritos. 3) Ricardo Monreal no tiene nada que hacer en Morena; si quiere aparecer en la papeleta del 24, tendría que buscar otro partido que lo apoyara. Los resultados del sondeo aparecen en la gráfica. Los acompañamos con una selección de opiniones de los participantes.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 797 personas; en Twitter, mil 176; en El Foro México, 537, y en Facebook, mil 84. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su partido político o ideología. La app sólo permite votar una vez.

Twitter

Claudia Sheinbaum. Excelente trabajo en la CDMX, además demuestra que sabe gobernar sin estridencias y va a seguir impulsando reformas que beneficien a las mayorías.

@ChopanF / Cuernavaca

Marcelo Ebrard. A pesar de las inconsistencias de Morena, la lealtad es un principio político y Ebrard ha mantenido una cercanía con AMLO, siendo un operador político demasiado fuerte vs Sheinbaum. Que gane la democracia.

@RAZIELINHO / CDMX

Rocío Nahle. Mujer de entereza, inteligente, luchadora, técnica con visión.

Miguel Humberto / Torreón, Coahuila

Tatiana Clouthier. Aunque no creo que quiera luchar por la Presidencia, ella sería la mejor opción.

@kenynau/ San Luis Acatlán

Adán Augusto López. Me parece la persona que se acerca más al pensamiento del Presidente.

Roberto SG / Edomex

El Foro México

Estoy segura que todo(a)s han hecho un excelente trabajo. A quien más critican es a Monreal y no me queda claro por qué, lo llaman traidor y tampoco sé por qué. A mí me cae bien y creo que desde hace años ha estado apoyando a AMLO, claro que tienen diferencias, los dos son políticos inteligentes, sería raro que no sucediera. Y aunque a muchos no les parezca Monreal, es libre como AMLO de decir lo que piensa y cuáles son sus aspiraciones.