Quiñónez Estrada aclaró que en 2011 Luis Enrique Ramírez aseguró haber sido intimidado, pero sólo lo declaró a medios de comunicación, sin presentar denuncia formal ante el Ministerio Público. No obstante, dijo, falta revisar si interpuso alguna querella ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Apuntó que no se descarta ninguna línea para esclarecer el crimen, sobre todo las relacionadas con su trabajo, incluso aquellas donde se menciona su nombre en hechos fatídicos del pasado , sostuvo.

Agregó que aún no se sabe si fue privado de la libertad por un grupo armado y tampoco tenía información sobre alguna amenaza.

Destacó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico a consecuencia de golpes contusos; no se apreciaron huellas de tortura, salvo los golpes en la cabeza .

▲ Luis Enrique Ramírez se integró a la sección de Cultura de esta casa editorial en 1992, en la cual destacó por sus entrevistas con personajes del espectáculo, intelectuales y artistas. Foto La Jornada

El periodista se fue de Culiacán en 2011 tras el homicidio de su colega Humberto Millán, fundador del diario digital A Discusión; durante un tiempo se acogió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal. En 2012 regresó a la entidad y fundó el diario en línea Fuentes Fidedignas.

María de Los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio en Culiacán, recriminó a las autoridades: Es lamentable que tengamos que agregar un nombre más a la lista de periodistas asesinados en Sinaloa .

Reprochó que no haya respuesta de los gobiernos para hacer cumplir la ley de protección al gremio, además de que persiste la impunidad al haberse dado carpetazo a los homicidios de Humberto Millán y Óscar Rivera Inzunza.

Yo soy el que sigue

En una entrevista transmitida por una radiodifusora de la Ciudad de México en 2011, la cual retomó el diario Noroeste, Luis Enrique Ramírez Ramos declaró: Yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón, en cuatro asesinatos recientes, incluido el de Humberto (Millán), en el que yo encajo .

En esa ocasión advirtió que había similitudes en cuatro asesinatos cometidos desde enero de ese año, los de Luis Pérez, Oli Alonso, Francisco Urrea y Humberto Millán.

“Yo no escribo del narco. Yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto Millán tampoco, y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y, sobre todo, para conservar su vida”, dijo entonces.

Con el homicidio de Ramírez Ramos suman siete comunicadores asesinados este año en México: los otros seis son: Heber López, en Salina Cruz, Oaxaca; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; José Luis Gamboa, en Veracruz; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas, y Armando Linares, en Michoacán.